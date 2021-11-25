سجن وغرامة وإبعاد.. السعودية تكشف عقوبة انتهاك تعليمات العزل أو الحجر الصحي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، عن عقوبة أي شخص انتهك تعليمات العزل أو الحجر الصحي الصادرة عن الجهة المختصة بشأن فيروس كورونا.

وأوضحت النيابة العامة في إنفوغرافيك نشرته على حسابها بتويتر، أن العقوبات هي: "السجن مدة تصل إلى سنتين، غرامة تصل إلى 200 ألف ريال، إبعاد المقيم المدان عن المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائيًا".

وأضافت: أنه "يُحظر انتهاك أحكام الحجر الصحي -الصادرة عن الجهة المختصة- من قبل المصابين بفيروس كورونا أو المخالطين لهم أو المشتبه في إصابتهم، تحت طائلة المُساءلة الجزائية المغلظة".

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