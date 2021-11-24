بوتين يحصل على لقاح تجريبي عبر الأنف

المصدر: موسكو - د ب أ

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إنه حصل على لقاح تجريبي مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) عبر الأنف في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد يوم من تلقي جرعة معززة من لقاح سبوتنيك لايت الذي أنتجته روسيا.

ولا تزال الجرعات التي تعطى عبر الأنف قيد التجارب ولم توافق عليها الجهات التنظيمية. وقال بوتين يوم الأحد الماضي، عبر التلفزيون إنه حصل على الجرعة المعززة، وإنه سيتطوع للمشاركة في اختبار اللقاح الذي يعطى عبر الأنف أيضا.

وقال دينيس لوجونوف، نائب مدير مركز جماليا للأبحاث الوطنية، الذي طور لقاح "سبوتنيك في"، لبوتين إن هذا الخيار يوفر حماية أفضل في الجهاز التنفسي العلوي ضد عدوى الاختراق، أي فشل اللقاح، مقارنة بالنسخ المعطاة بالحقن.

وذكر الرئيس الروسي (69 عاما) أن لوجونوف أعطاه الجرعة المعطاة عبر الأنف أمس الأول الاثنين. وقال بوتين في اجتماع حكومي: "أشعر أني بخير" بعد الجرعة المعززة ومارست تدريبات رياضية اليوم.

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