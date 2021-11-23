جون كيري يشيد بدور الإمارات في تعزيز أمن الطاقة والمياه والأمن المناخي (فيديو)

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أشاد المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، بدور الإمارات في تعزيز أمن الطاقة والمياه والأمن المناخي والمصالح المشتركة في هذا المجال، سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي.

وسلط جون كيري في الكلمة التي ألقاها بمناسبة توقيع إعلان النوايا التاريخي بين دول الإمارات والأردن وإسرائيل للتعاون في التخفيف من آثار التغير المناخي من خلال إقامة مشروع مستدام، سلط الضوء على الدور الهام لدولة الإمارات في تعزيز أمن الطاقة والمياه والأمن المناخي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقال المبعوث الرئاسي الأميركي : «تعتبر منطقة الشرق الأوسط في صدارة المناطق المتأثرة بتبعات أزمة المناخ، ويمكن لدول المنطقة التغلب على هذا التحدي من خلال تعزيز التعاون والعمل المشترك.. وتجسد مبادرة اليوم مثالاً حياً على أهمية التعاون وما يمكن أن يفضي إليه من نتائج تسهم في تسريع عملية تحول الطاقة واتخاذ إجراءات أكثر مرونة لمواجهة آثار تغير المناخ».

وكانت كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وإسرائيل قد وقعوا أمس إعلان نوايا يهدف إلى تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة وتحلية المياه، من خلال إيجاد حلول عملية لتداعيات تغير المناخ وتأثيراته على أمن الطاقة والمياه في المنطقة.

وقّع الإعلان كل من وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، ووزير المياه والري الأردني المهندس محمد النجار، ووزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، وذلك في جناح الإمارات في معرض إكسبو 2020 دبي، بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، والمبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري.

جون كيري يشيد بدور الإمارات في تعزيز أمن الطاقة والمياه والأمن المناخي #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/werbqYhYg5 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 23, 2021

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