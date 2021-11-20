مصر تدين اقتحام الحوثيين لمقر السفارة الأميركية باليمن

المصدر: القاهرة - د ب أ

أدانت مصر اليوم السبت ، اقتحام ميليشيات الحوثي للمجمع الذي كان يُستخدم سابقًا كسفارة للولايات المتحدة الأميركية في العاصمة اليمنية صنعاء، واحتجازها لعدد من الموظفين المحليين بالسفارة، باعتبار ذلك انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، واعتداءً على حُرمة البعثات الدبلوماسية.

جاء ذلك في بيان اصدره مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.

وتشددُّ مصر على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مطالبةً بالإفراج الفوري والآمن عن المُحتجزين، والانسحاب الفوري من مقر مجمع السفارة الأميركية،بحسب البيان.

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