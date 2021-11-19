أوروبا تجيز الاستخدام الطارئ لحبوب "ميرك" المضادة لكورونا

المصدر: لاهاي - أ ف ب

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية الجمعة أنها وافقت على الاستخدام الطارئ في الاتحاد الأوروبي للحبوب التي طورتها مجموعة "ميرك" لمكافحة كوفيد علما أنها لم تحصل بعد على ترخيص للتسويق الكامل للأقراص.

وأوضحت الوكالة في بيان "هذا الدواء، غير المصرح به حاليا في الاتحاد الأوروبي، يمكن استخدامه لمعالجة البالغين المصابين بكوفيد-19 الذين لا يحتاجون إلى أكسجين ويعتبرون أكثر عرضة للإصابة بشكل حاد" من المرض.

وكانت المملكة المتحدة أول دولة في العالم توافق على عقار "مولنوبيرافير" المضاد لكوفيد-19 من مختبرات ميرك الأميركية الذي يعتبر أداة أساسية في مكافحة الجائحة، في بداية الشهر الجاري.

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