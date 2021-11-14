سورية تتسلم نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم

المصدر: دمشق - د ب أ

تسلمت وزارة الصحة السورية اليوم الأحد من الصين نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش: "منح الصين 500 ألف جرعة لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا هو ثمرة العلاقة الطيبة بين كل من حكومتي وشعبي البلدين الصديقين جمهورية الصين والجمهورية العربية السورية".

وأكد الوزير السوري خلال مؤتمر صحافي عقد إلى جانب السفير الصيني في سورية بدمشق فنج بياو أن "هذه الكمية ليست الأولى التي تتسلمها سورية وإنما تم قبلها استلام دفعات متتالية".

وكانت وزارة الصحة السورية تلقت حوالي 400 الف جرعة من منظمة الصحة العالمية وروسيا.



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