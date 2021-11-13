لجنة أطباء السودان: مقتل متظاهر بالرصاص وإصابة آخرين في أم درمان

المصدر: الخرطوم - وكالات

قالت لجنة للأطباء في السودان إن متظاهرا في أم درمان قتل وأصيب آخرون برصاص حي أطلقته قوات الأمن خلال تظاهرات اليوم السبت احتجاجا على قرارات الجيش الانقلاب الأخيرة، في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية‏ إن عددا كبيرا من الجرحى مصابين بجروح متفاوتة ووهناك صعوبات "بالغة" في نقلهم إلى المستشفيات.

ومنذ الصباح الباكر، انتشر بكثافة في شوارع الخرطوم وأمّ درمان جنود وعناصر من قوات الدعم السريع وسدّوا الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها وتتقاطع مع المحاور الرئيسية.

ودعا ناشطون عبر رسائل نصية ورسوم غرافيتي على الجدران، السودانيين إلى التظاهر بكثافة للمطالبة بإعادة السلطة إلى المدنيين.

ونزل إلى شوارع أمّ درمان، شمال غرب الخرطوم، آلاف المتظاهرين بحسب شهود عيان.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على عدة مواكب متظاهرين في الخرطوم و"لاحقت المتظاهرين في ما بعد"، بحسب أحد الشهود.

ونزل متظاهرون آخرون إلى الشوارع في مدن ودمدني وبورتسودان وكسلا في الشرق، بحسب شهود.

وتواترت شعارات "لا للحكم العسكري" و"الردّة مستحيلة" و"يسقط المجلس العسكري " وشعارات أخرى للاحتجاج.

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