البيت الأبيض: القمة الافتراضية بين بايدن ونظيره الصيني ستعقد الاثنين

المصدر: واشنطن - أ ف ب

افاد البيت الابيض الجمعة ان الرئيس الاميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ سيعقدان "مساء" الاثنين 15 نوفمبر اجتماعا افتراضيا، مؤكدا بذلك معلومات صحافية تم تداولها منذ ايام عدة.

وأورد بيان وقعته الناطقة باسم البيت الابيض جين ساكي أن الرئيسين "سيناقشان سبل ادارة التنافس (بين البلدين) في شكل مسؤول"، موضحا أن بايدن سيكون خلال الاجتماع "واضحا وصريحا في شأن ما يقلق" الولايات المتحدة بازاء الصين.

سبق ان تحدث الرئيسان هاتفيا منذ تنصيب جو بايدن، ولم يخف الرئيس الأميركي أبدا رغبته في لقاء الرئيس الصيني شخصيا.

لكنه سيكتفي بلقاء افتراضي مع شي جينبينغ الذي لم يغادر الصين منذ حوالى عامين عازيا الأمر الى أسباب صحية.

وتدهورت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم في الأسابيع الماضية وخصوصاً بسبب خلافهما بشأن تايوان.

وكثّفت بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من تايوان، الجزيرة التي تتمتّع بحكم ذاتي لكنّ الصين تعتبرها جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها.

وفي بداية أكتوبر دخل عدد قياسي من الطائرات منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة.

وأبدت واشنطن تكراراً دعمها لتايوان في مواجهة تحركات الصين، لكن الولايات المتحدة والصين توصلتا الى اتفاق مفاجئ حول المناخ خلال قمة غلاسكو.

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