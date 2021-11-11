البرهان يشكل مجلس السيادة في السودان برئاسته.. وحميدتي نائبا

المصدر: وكالات ومتابعات

أعلن التلفزيون السوداني الحكومي بأن قائد الجيش عبدالفتاح البرهان عين اليوم الخميس مجلس سيادة جديدا.

وأوضح التلفزيون في بيان أن "الفريق أول عبدالفتاح البرهان أصدر مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد" في البلاد.

ووفقا للبيان، فإن البرهان سيكون رئيسا لمجلس السيادة، فيما سيكون محمد حمدان دقلو "حميدتي" قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية، نائبا له، والكباشي وعقار والعطا بين الأعضاء.

وشمل المكون المدني للمجلس كلا من رجاء نيكولا، وأبو القاسم محمد، ويوسف محمد، وسلمى عبد الجبار، وعبدالباقي عبد القادر.

وتضمن قرار تشكيل المجلس، إرجاء تسمية ممثل لشرق السودان لحين إجراء مزيد من المشاورات السياسية.

من جهة أخرى أفادت مصادر "العربية -الحدث" بأن هناك توقعات بإعلان هنود أبيا كدوف رئيساً للحكومة في السودان .

وكان البرهان قد أكد في الأسبوع الماضي التزام القوات المسلحة التام بـ"التحول الديمقراطي وحرصها على حماية مكتسبات الثورة السودانية وتحقيق تطلعات الشعب".

يذكر أن وزراء "قوى الحرية والتغيير" أصدروا في وقت سابق من اليوم الخميس بيانا جددوا فيه رفضهم لاستيلاء الجيش على السلطة، وطالبوا فيه برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح رئيس الوزراء وجميع المعتقلين السياسيين.

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