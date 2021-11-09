الأسد يستقبل عبدالله بن زايد في دمشق ويشيد بمواقف الإمارات

المصدر: دمشق - وام

استقبل فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دمشق.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد بحضور معالي الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين في سورية، ومعالي منصور فضل الله عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية العربية السورية، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، ومعالي علي محمد بن حماد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ - بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسورية وأهمية هذه الزيارة في تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسورية إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لفخامته خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم للجمهورية العربية السورية الشقيقة الاستقرار والتقدم و الازدهار.

من جانبه حمل فخامة الرئيس بشار الأسد .. سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور و الازدهار و الرخاء.

وأكد فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة على العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين مشيدا بالمواقف الموضوعية التي تتخذها دولة الإمارات.

من جانبه أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على أمن واستقرار ووحدة سورية الشقيقة ودعمها لكل الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة السورية وترسيخ دعائم الاستقرار بالبلاد وتلبية تطلعات الشعب السوري الشقيق في التنمية والتطور والرخاء.

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