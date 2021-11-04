القوات السورية ترسل تعزيزات عسكرية إلى ريف الرقة الشمالي

المصدر: دمشق - د ب أ

أرسلت القوات الحكومية السورية تعزيزات عسكرية الى محافظة الرقة اليوم الخميس لانتشارها قرب خطوط التماس مع فصائل المعارضة والجيش التركي.

وقالت مصادر محلية في منطقة الطبقة بريف الرقة الغربي إن " رتلا يتبع للقوات الحكومية السورية مكون من عشرات السيارات العسكرية وعدداً من الحافلات دخل من معبر الطبقة واتجه إلى مناطق ريف الرقة الذي تسيطر عليه قوات سورية الديمقراطية ".

وتنتشر قوات الحكومية السورية في اللواء 93 في منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي وعدة نقاط على الطريق الدولي حلب القامشلي في خطوط التماس مع فصائل المعارضة .

وأعادت القوات الحكومية السورية انتشارها في مناطق ريف الرقة الشمالي منذ حوالي عامين بعد تقدم فصائل المعارضة المدعومة من الجيش التركي وسيطرتها على منطقة تل ابيض بريف الرقة الشمالي .

وقال قائد عسكري في الجيش الوطني التابع للجيش السوري الحر إن كل المناطق التي " تحت سيطرة قوات سورية الديمقراطية هي مناطق محتلة وسوف نعمل على تحريرها ، وقواتنا جاهزة لبدء عملية عسكرية في ريف الرقة الشمالي ".

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