"الصحة العالمية" توافق على لقاح "بهارات بايوتيك" الهندي

المصدر: نيويورك - أ ف ب

منحت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، موافقة طارئة للقاح "كوفاكسين"، وهو أول لقاح يتم تطويره وتصنيعه بالكامل في الهند، والثامن على لائحة اللقاحات العالمية المجازة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وهذا اللقاح الفعال بنسبة 78 في المئة موصى به لجميع الفئات العمرية، بدءا من سن 18 عاما، ويعطى على جرعتين تفصل بينهما أربعة أسابيع، بحسب بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية أشار كذلك إلى أنه "مناسب خصوصا للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل نظرا لسهولة تخزينه".

و"كوفاكسين" هو أول لقاح يتم تطويره وتصنيعه بالكامل في الهند يحصل على موافقة المنظمة التابعة للأمم المتحدة، وفق فرانس برس.

وبذلك، ينضم إلى قائمة اللقاحات المضادة لكوفيد-19 والتي أعطتها منظمة الصحة العالمية موافقتها، وهي "فايز" وشريكتها "بايونتيك" و"موديرنا" و"أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون" و"سينوفارم" و"سينوفاك".

ولقاح "كوفاكسين" أو "بي بي في 152" الذي طورته شركة "بهارات بايوتيك" يعتمد على فيروس غير نشط، وهي تقنية تقليدية نسبيا لكن أضيفت إليها مادة مساعدة جديدة تجعله أكثر فعالية وفقا للشركة المصنعة.

وهذه المادة المساعدة هي التي تميز هذا اللقاح عن اللقاحين الآخرين اللذين يستخدمان التقنية نفسها المرخصين من قبل منظمة الصحة العالمية، وهما لقاحا "سينوفاك" و"سينوفارم.

ويعتبر تخزين هذه اللقاحات أسهل من تلك التي تستخدم "تقنية الحمض النووي الريبي المرسال" على غرار "موديرنا" و"فايزر/بايونتيك" والتي ثبت أنها الأكثر فعالية من بين كل اللقاحات المجازة حتى الآن، لكنها في المقابل تحتاج إلى النقل والتخزين في درجات حرارة منخفضة جدا.

وتسهل موافقة منظمة الصحة العالمية الاعتراف الدولي باللقاح خصوصا للوكالات الأممية وآلية "كوفاكس" التي تم إنشاؤها لتسهيل وصولها إلى البلدان الأكثر فقرا.

وقال الدكتور كريشنا إيلا، الرئيس التنفيذي لشركة "بهارات بايوتيك": "تعتبر موافقة منظمة الصحة العالمية خطوة مهمة نحو وصول "كوفاكسين" إلى كل أنحاء العالم وهو آمن وفعال ويستخدم على نطاق واسع في الهند".

وأعرب وزير الخارجية الهندي، سوبراهمانيام جايشانكار، في تغريدة عن سعادته قائلا إنه يعتقد أن الموافقة "ستجعل السفر أسهل للعديد من المواطنين الهنود وستساهم في عدالة اللقاحات".

وقالت الدكتورة، ماريانجيلا سيماو، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن "هذه الموافقة الطارئة تزيد من توافر اللقاحات، وهي أكثر الوسائل الطبية فعالية لوضع حد للوباء".

وبحسب "بهارات بايوتيك"، كانت الطاقة الإنتاجية ما بين 50 و55 مليون جرعة شهريا في أكتوبر، وتتوقع أن تصل إلى طاقة إنتاجية سنوية تبلغ مليار جرعة، بحلول نهاية عام 2021.

وتقول الشركة الهندية إن عمليات نقل للتكنولوجيا "جارية أيضا إلى شركات في الهند والولايات المتحدة ودول أخرى".

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