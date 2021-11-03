الإمارات تقدم 36.7 مليون درهم إلى تركيا للمساهمة في إعادة تأهيل المناطق المتأثرة من حرائق الغابات والفيضانات

المصدر: أبوظبي ـ وام

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، أعلنت دولة الإمارات عن تقديم مبلغ 36.7 مليون درهم " 10 ملايين دولار أمريكي" للمساهمة في دعم مراحل إعادة التأهيل لبعض المناطق التركية التي تضررت من حرائق الغابات والفيضانات التي اجتاحت هذه المناطق .

وأعربت دولة الإمارات في هذا الصدد عن تضامنها مع الشعب التركي في هذه الظروف الاستثنائية، مؤكدة حرصها على المساهمة في توفير الدعم المناسب للتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية والأضرار الناجمة عن الفيضانات في شمال البلاد وحرائق الغابات في جنوب غرب تركيا.

وتسعى دولة الإمارات دائما إلى مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة في مثل هذه الظروف والتي تتطلب التضامن والتعاون على كافة المستويات، حيث يعكس هذا الدعم الجهود المتواصلة التي تقوم بها الدولة لتوفير الاحتياجات الأساسية للتخفيف عن كاهل المتضررين بسبب الآثار السلبية التي تخلفها الكوارث الطبيعية.

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