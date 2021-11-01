مطورو "سبوتنيك -في": لا شكاوى بين متلقي اللقاح خاصة الحاصلين على جرعة ثالثة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال مدير مركز غامالي المطور للقاح "سبوتنيك في"، ألكسندر غينتسبرغ، إنه لم يتم تسجيل شكاوى بشأن آثار جانبية لمتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حتى بين من تلقوا جرعة ثالثة معززة.

موسكو - سبوتنيك. وأوضح غينتسبرغ لـ "سبوتنيك"، "لا توجد حاليا أي شكاوى حول آثار جانبية"، وذلك ردا على سؤاله على الآثار الجانبية للقاح "سبوتنيك في"، وخصوصا بين من تلقوا جرعة ثالثة".

وأعلن وزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية، دينيس مانتوروف، الخميس الماضي، أن المنتجين يخططون لإطلاق أكثر من 300 مليون جرعة من جميع اللقاحات ضد فيروس كورونا، بحلول نهاية عام 2021، لافتا إلى مخزون اللقاحات في البلاد يكفي لمدة شهرين على الأقل.

وقال مسؤولون في الوزارة، لوكالة "سبوتنيك"، نقلا عن مانتوروف، "إلى الآن، تم بالفعل طرح حوالي 95 مليون جرعة من جميع اللقاحات، بما في ذلك سبوتنيك لايت [لقاح الجرعة الواحدة] للتداول المدني. وبحلول نهاية عام 2021، من المخطط إنتاج أكثر من 300 مليون جرعة من جميع اللقاحات. ومخزون اللقاحات يكفي لمدة شهرين على الأقل".

وكان مدير مركز "غاماليا" لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة أكد، أنه تم طرح بالفعل أكثر من 62 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في"، للاستخدام المدني.

وبدأت روسيا، في الخامس من ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا، بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

وأعلن رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، بوقت سابق من الشهر الماضي أنه قد تم تطعيم ما يقرب من ثلث سكان روسيا (نحو 43 مليون شخصا) ضد فيروس كورونا.

وسجلت وزارة الصحة الروسية، في أغسطس 2020، أول لقاح في العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واللقاح "سبوتنيك V" مسجل في قرابة 60 دولة يبلغ عدد سكانها أكثر من 3 مليارات نسمة.

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