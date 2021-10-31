اعتداء بسكين على متن قطار في طوكيو وتوقيف المهاجم

المصدر: طوكيو - أ ف ب

أوقفت السلطات اليابانية شخصا بعدما هاجم الأحد ركاب قطار في طوكيو بسكين وأشعل حريقا على متنه، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية مشيرة إلى إصابة ستة أشخاص على الأقل، جروح أحدهم خطيرة.

وذكرت عدة وسائل إعلام من بينها قناة «إن اتش كاي» التلفزيونية ووكالة كيودو للانباء أن الرجل سكب سائلا داخل القطار وأضرم النار، فيما أظهر مقطع فيديو تم تداوله على تويتر الركاب وهم يهربون من نوافذ القطار المتوقف في إحدى المحطات.

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