بايدن سيحذر أردوغان من "أي تصرفات متهورة" خلال محادثاتهما

المصدر: رويترز

قال مسؤول أمريكي يوم السبت إن الرئيس جو بايدن سيحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماع بينهما غدا من أن أي تصرفات متهورة لن تفيد العلاقات الأمريكية التركية وأنه يجب تحاشي الأزمات.

وأمر أردوغان في وقت سابق من الشهر الجاري بطرد سفراء عشر دول غربية من بينها الولايات المتحدة لإصدارهم بيانا طالب بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا لكنه عاد وتراجع عن ذلك.

وقال المسؤول الأمريكي للصحفيين «بالتأكيد سيشير الرئيس إلى ضرورة إيجاد سبيل لتجنب حدوث أزمات مثل تلك الموجودة حاليا وأن القيام بإجراء متسرع لن يفيد الشراكة والتحالف بين الولايات المتحدة وتركيا».

وأضاف المسؤول أن أي اجتماع بين الزعيمين ربما لم يكن سيحدث لو طرد أردوغان السفير الأمريكي. لكنه قال إن القضية تم حلها في الوقت الحالي على الأقل.

وسيناقش بايدن طلب تركيا شراء طائرات مقاتلة من طراز إف-16 وعلاقتها الدفاعية مع الولايات المتحدة ومجموعة من القضايا الإقليمية مثل سوريا وليبيا. ويزور بايدن روما لحضور قمة مجموعة العشرين.

وحث نواب أمريكيون إدارة بايدن على عدم بيع طائرات إف-16 المقاتلة لتركيا وهددوا بعرقلة أي صادرات من هذا القبيل على أساس أن تركيا اشترت أنظمة دفاع صاروخية روسية و«تصرفت كخصم».

وكانت رويترز ذكرت هذا الشهر أن تركيا طلبت من الولايات المتحدة شراء 40 طائرة مقاتلة إف-16 من إنتاج لوكهيد مارتن ونحو 80 من معدات التحديث لطائراتها الحالية.

وتعرض التحالف بين الولايات المتحدة وتركيا العضوين في حلف شمال الأطلسي لضغوط في السنوات الأخيرة بسبب الخلافات السياسية بشأن سوريا وشراء تركيا لنظام الدفاع الصاروخي الروسي إس-400 وحقوق الإنسان.

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