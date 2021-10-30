رؤساء مجالس الأعمال اللبنانيون في دول التعاون يدينون بشدة تصريحات وزير إعلام لبنان ضد تحالف دعم الشرعية في اليمن

المصدر: أبوظبي - وام

أدان رؤساء مجالس الأعمال والمدراء التنفيذيون اللبنانيون في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني ضد تحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة في اليمن.. رافضين أي تجاوز بحق دول الخليج العربية الشقيقة .

وشدد رؤساء مجالس الأعمال والمدراء التنفيذيون اللبنانيون في دول التعاون في بيان لهم اليوم على رفضهم أن يتحول لبنان إلى منبر للتهجم أو الإساءة للدول الشقيقة أو أن يكون مصدرا لتهريب ممنوعات إليها أو تهديد أمنها و اختراق سيادتها.

وقال رؤساء مجالس الأعمال : " من هنا نجدد و نؤكد رفضنا القاطع لاستمرار هذا النهج و نطالب القيادة اللبنانية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإعادة لبنان إلى موقعه الطبيعي وحاضنته العربية و إعادة العلاقات اللبنانية -الخليجية إلى سابق عهدها .. وإننا كجاليات لبنانية في هذه الدول لم نر من تلك الدول الشقيقة إلا الخير و التضامن مع بلادنا " .. منوهين بحكمة دول الخليج العربية و شعوبها التي تميز بين سواد الشعب اللبناني الذي يكن كل المودة لهذه الدول و قياداتها وشعوبها و بين من يحاول التطاول و الإساءة.

وأ كد رؤساء مجالس الأعمال و المدراء التنفيذيون اللبنانيون في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن " الوافدين اللبنانيين في دول الخليج الشقيقة لن يقبلوا بعد اليوم بالتلاعب بمستقبل أعمالهم و عائلاتهم جراء تصريحات ومواقف مسيئة غير مقبولة لأهلنا في الخليج من أية جهة كانت".

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