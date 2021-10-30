مجلس العمل اللبناني في أبوظبي يدين بشدة تصريحات وزير إعلام لبنان ضد تحالف دعم الشرعية

المصدر: أبوظبي - وام

أدان «مجلس العمل اللبناني» في أبوظبي بشدة التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني ضد تحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة في اليمن.



وقال المجلس في بيان له اليوم: «إن الشعب اللبناني الذي يؤمن بالعلاقات التاريخية مع دول مجلس التعاون الخليجي لا يمكن أن يقبل بأن يتحول لبنان إلى منبر للتهجم أو الإساءة للدول الشقيقة أو التدخل في سياساتها الخارجية و التي لطالما كانت عونا للبنان وشعبه على مر السنين».

وأضاف: «من هنا نجدد و نؤكد رفضنا القاطع لاستمرار هذا النهج و نطالب المسؤولين في لبنان باتخاذ كل من شأنه إعادة لبنان إلى حاضنته العربية و تمتين العلاقات اللبنانية - الخليجية وإعادتها إلى سابق عهدها».



وقال المجلس في ختام بيانه: «إننا كجالية لبنانية في الإمارات نعتبر أنفسنا من نسيج هذا المجتمع.. نعيش بين أهلنا و إخواننا في وئام ووفاق شركاء متضامنين و لن نسمح لقلة بأن تعكر علاقاتنا الأخوية أو تسيء إليهم.. والذين لم نر منهم إلا كل خير وتضامن في السراء

والضراء».

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