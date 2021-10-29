البرهان: إعلان اسم الرئيس الجديد للحكومة السودانية خلال أسبوع

المصدر: د ب ا

قال القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن اسم رئيس الحكومة الجديدة وأعضاء مجلس السيادة الجدد سيُعلن في غضون أسبوع.

وكان البرهان أعلن يوم الاثنين الماضي حل مجلسي الوزراء والسيادة الحاكمين للفترة الانتقالية في البلاد.

وأكد البرهان، في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية نشرت اليوم الجمعة: «آمل أن يتم اختيار رئيس الوزراء وأعضاء مجلس السيادة في غضون أسبوع، على الأكثر»، مضيفا: «لن نتدخل في اختيار الوزراء ولكن سيختارهم رئيس الوزراء الذي سيتوافق عليه من مختلف قطاعات الشعب السوداني، ولن نتدخل في من يختاره».

وحول اختيار رئيس الوزراء الجديد، قال البرهان: «نحن سنختار رئيس الوزراء الذي سينتمي إلى التكنوقراط»، مضيفا: «رئيس الوزراء السابق تم اختياره بواسطة التوافق بين القوى السياسية والعسكرية والآن القوى السياسية غير موجودة، ولدينا مسؤولية وطنية والتزام بأن نقود ونساعد في المرحلة الانتقالية حتى قيام الانتخابات».

وكان البرهان أعلن يوم الاثنين الماضي حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، وإلغاء مجلسي السيادة والوزراء؛ متهما المكون المدني في السلطة بـ«التآمر والتحريض ضد الجيش».

واحتجز الجيش رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، صباح يوم الاثنين الماضي، قبل أن يُطلق سراحه فيما بعد ليُوضع رهن الإقامة الجبرية، فيما اعتُقل بعض المسؤولين الآخرين إلا أنه لم يُطلق سراحهم حتى الآن.

ولاقت تحركات الجيش السوداني انتقادات دولية واسعة؛ مع الدعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.

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