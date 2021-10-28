بالإجماع.. مجلس الأمن يطالب بعودة حكومة يديرها مدنيون في السودان

المصدر: الأمم المتحدة - وكالات

طالب مجلس الأمن الدولي الخميس العسكريين في السودان «بعودة حكومة انتقالية يديرها مدنيون» مبديا «قلقه البالغ حيال الاستيلاء العسكري على السلطة»، وذلك في بيان صدر بإجماع أعضائه.

وبعد مباحثات شاقة استمرت أياما، طالب البيان الذي أعدته بريطانيا وعمدت روسيا إلى التخفيف من وطأة مضمونه، باستئناف الحوار السياسي «من دون شروط مسبقة» و«الإفراج فورا» عن المعتقلين واحترام «حق التجمع السلمي».

وفي الخرطوم أطلقت قوات الأمن اليوم الخميس قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في حي بري شرق العاصمة.

ويواصل متظاهرون لليوم الرابع على التوالي، احتجاجاتهم على قرارات قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان حلّ مؤسسات الحكم الانتقالي.

وأعاد المتظاهرون الخميس نشر العوائق في الطرق لقطعها، بينما أفادت مصادر طبية بمقتل سبعة متظاهرين وجندي الاثنين.

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