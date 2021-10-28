قوات الشرعية اليمنية تتقدم في الجوف

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم:

أكدت مصادر ميدانية، تمكن قوات المنطقة العسكرية السادسة والقبائل في محافظة الجوف اليمنية، مسنودين بمقاتلات التحالف العربي، من السيطرة على مواقع استراتيجية شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة، بعد تنفيذها هجوم نوعي على مواقع الحوثيين.

وأفادت المصادر، أن القوات والقبائل، تمكنت من تأمين مناطق وتباب عدة في جبهة "حويشان" شرق الحزم، وأخرى في جبهتي "الخسف والدحيضة"، وأنها استهدفت تحركات وتعزيزات حوثية في الدحيضة ما أدى لتدمير 4 آليات ومصرع واصابة من كانوا على متنها من الحوثيين.

وفي الجوبة جنوب مأرب، اشتدت المعارك خلال الساعات الماضية بين القبائل والحوثيين، حيث وقعت مجاميع حوثية في كمائن بمحيط مدينة "الجديدة" مركز المديرية، وتم تصفيتهم بالكامل بينهم 33 قيادي، ما دفع الحوثيين لقصف المدينة بصاروخ باليستي، و20 صاروخ كاتيوشا، ما أدى لتدمير منازل ومساجد، ومقتل واصابة أكثر من 300 من المدنيين، ونزوح 10 ألف أسرة.

وأكدت مصادر محلية، ان الميليشيات أحرقت مديريتي الجوبة وجبل مراد، وشنت عليها حرب إبادة جماعية خلال اليومين الماضيين، ولم يكن لهم نصير سوى مقاتلات التحالف، التي شنت سلسلة من الغارات المركزة والدقيقة على مواقع ومصادر نيران الحوثيين، ودمرتها.

وفي الجبهة الغربية لمأرب، تواصلت المعارك بين الجانبين في جبهات الكسارة والمشجح بمديرية صرواح، فيما شنت مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات على مواقع وتعزيزات الميليشيات الحوثية في صرواح، ومديريات الجوبة والعبدية وجبل مراد، ومدغل ومجز، أدت لتدمير آليات ومصرع العديد من الحوثيين.

وفي صعدة، استهدفت مقاتلات التحالف تجمعا لقيادات حوثية في منطقة العبدين شرق مدينة صعدة مركز المحافظة، ما خلف قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وفقاً لشهود عيان، أشاروا إلى أن سيارات الإسعاف ومركبات حوثية هرعت الى المنطقة وقامت بنقل جثث ومصابين إلى مشافي صعدة وأخرى باتجاه العاصمة صنعاء.

وفي تعز، أكدت مصادر ميدانية، تمكن القوات المشتركة من اسقاط طائرتين مسيرتين مفخختين، اطلقتهما ميليشيات الحوثي تجاه مواقع القوات المشتركة في جبهة البرح التابعة لمديرية مقبنة غرب محافظة تعز.

وفي الحديدة، افشلت القوات المشتركة تحركات لعناصر ميليشيات الحوثي في مناطق التماس في مديريات "الدريهمي والتحيتا وحيس"، ودمرت اوكار ومصادر نيران للميليشيات شرق مدينة الحديدة مركز المحافظة.

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