التحالف العربي يعترض 5 صواريخ باليستية حوثية استهدفت جنوب غرب السعودية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن اعتراضه حزمة من صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية على جنوب غرب المملكة.

وأكد التحالف اليوم الخميس، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إحباط "المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية" باعتراض وتدمير الدفاعات الجوية في المملكة خمسة صواريخ باليستية أطلقتها جماعة "أنصار الله" باتجاه منطقة جازان.

وشدد التحالف على أنه "يتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية (للحوثيين) بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

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