محمد بن زايد يستقبل ملك البحرين

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم ـ في مجلس سموه في قصر البحر ــ أخاه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة يرافقه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب.

ورحب سموه بجلالة ملك البحرين.. وتبادلا الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة والتي تقوم على أواصر متينة من الأخوة ووحدة المصير والتعاون المشترك لما فيه خير البلدين ومصالحهما المتبادلة.. متمنيين للبلدين دوام التقدم والازدهار.

كما نقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى جلالة الملك حمد بن عيسى.. تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وخالص أمنياته له بالصحة والسعادة وللمملكة وشعبها الشقيق دوام الخير والرفعة.

وأكد سموه وجلالة ملك البحرين متانة الروابط الأخوية المشتركة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.. معربين عن اعتزازهما بما يجمعهما من أواصر القربى والأخوة والتعاون على جميع المستويات.

وبحث سموه وجلالة الملك حمد بن عيسى عددا من الموضوعات والقضايا الخليجية والإقليمية والدولية التي تهم البلدين.. وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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