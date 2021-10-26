مصادر سودانية: عبدالله حمدوك عاد إلى منزله

المصدر: الخرطوم - وكالات

قال مصدر بمكتب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ومصدر أمني لرويترز إن حمدوك قد عاد إلى منزله.

وقال مسؤول عسكري طلب عدم ذكر اسمه لفرانس برس: "تمت إعادة عبد الله حمدوك إلى منزله في كافوري واتخاذ إجراءات أمنية حول المنزل". ورفض المسؤول الرد على سؤال عما إذا كان ذلك يعني الإفراج عنه أم وضعه تحت الإقامة الجبرية.

كان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان قد صرح بأن حمدوك ليس معتقلا ولا مختطفا. وقال البرهان، في مؤتمر صحافي في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إنه "فور استقرار الأمور سيعود حمدوك إلى منزله".

وأضاف: "خشينا عليه ونقلناه لدار الضيافة وجلست معه في المنزل أمس، لم يتم اختطافه ولا اعتقاله، ونأمل أن يستمر دعمه للفترة الانتقالية".

وأشاد البرهان بالجهود التي بذلها حمدوك، وقال إن القوى السياسية "كانت تكبّله في عمله".

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