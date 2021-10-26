تعليق جميع الرحلات من والى مطار الخرطوم حتى السبت

المصدر: الخرطوم - أ ف ب

تقرر تعليق جميع الرحلات من والى مطار العاصمة السودانية الخرطوم، بحسب ما أعلن إبراهيم عدلان مدير الطيران المدني لفرانس برس.

وقال عدلان«تم تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم حتى يوم 30 أكتوبر بسبب الظروف التي تمر بها البلاد» في إشارة إلى انقلاب العسكريين على شركائهم المدنيين في الحكم وانفرادهم بالسلطة واعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والعديد من وزراء حكومته ومن السياسيين الاثنين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news