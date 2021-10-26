التحالف يستهدف مواقع للميليشيات في مأرب والجوف وصعدة

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

واصلت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عملياتها الجوية ضد مواقع وأهداف تابعة لميليشيات الحوثي في محافظة مأرب، لمساندة القبائل ووحدات الجيش اليمني في إفشال هجمات الحوثيين نحو مدينة مأرب ومنابع النفط في صافر، كما استهدفت مواقع حوثية في الجوف وصعدة.

وذكرت مصادر ميدانية، أن غارات التحالف أدت إلى تدمير آليات حوثية، وحالت دون وصول تعزيزات تابعة للميليشيات إلى جبهات الجوبة وجبل مراد، وأدت إلى مصرع وإصابة العديد من الحوثيين، فيما اشتدت المعارك في محيط منطقة "الجديد" بالجوبة.

وأكدت مصادر ميدانية، فشل محاولة ميليشيات الحوثي في التمركز قرب خطوط الإمداد في مديرية جبل مراد، بعدما شنت مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات على مواقع وتمركزات الحوثيين في مناطق متفرقة بمحيط جبل مراد.

وتزامن ذلك مع استمرار المعارك بين الجانبين في جبهات "الكسارة والمشجح، غرب مأرب"، حيث تم تكبيد الميليشيات خسائر كبيرة في صفوف عناصرها وآلياتها القتالية.

وفي الجوف، واصلت مقاتلات التحالف استهداف مواقع الميليشيات الحوثية في مدينة الحزم عاصمة المحافظة، وفي مديرية خب والشعف، ما خلف قتلى وجرحى في صفوف عناصر الميليشيات، وأدى إلى تدمير عدد من الآليات القتالية للحوثيين.

وفي صعدة، دكت مقاتلات التحالف موقعا لميليشيات الحوثي في مديرية كتاف، ما خلف انفجارات كبيرة في الموقع المستهدف نتيجة وجود مخزن يضم قذائف صاروخية وذخيرة متنوعة للحوثيين.

وفي الحديدة، دكت القوات المشتركة أوكار ومواقع مستحدثة للحوثيين في مناطق تماس عدة في الساحل الغربي، وتمكنت من تدمير تحصينات، وأفشلت تحركات حوثية في قطاعي "الكيلو 16 ومدينة الصالح" شرق الحديدة، ودمرت أوكار حوثية في الحسينية والجاح، في مديرية بيت الفقيه.

وكانت الميليشيات قصفت مدينة حيس بمختلف أنواع الأسلحة، وأصيب مدني يدعى "محمد فؤاد دريبان" بشظية أثناء خروجه من منزله في حي المُغُل بحيس.

وفي تعز، أكدت مصادر ميدانية، مصرع 8 حوثيين وإصابة 12 آخرين في المواجهات الأخيرة مع قوات الجيش اليمني والمقاومة في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي غرب المحافظة.

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