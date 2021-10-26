التحالف يفشل أكبر هجوم للميليشيات على الجوبة جنوب مأرب

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

أفشلت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، الاثنين، أكبر هجوم لميليشيات الحوثي على الجوبة جنوب مأرب، وأكدت مصادر ميدانية، تمكن مقاتلات التحالف من تدمير آليات الحوثيين التي استخدمت في الهجمات المتتالية على مفرق جبل مراد الاستراتيجي، ما خلف سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

وأشارت المصادر إلى أن جبهات "منطقة النجاء، ومحطة سوق راشد"، غربي مديرية جبل مراد، شهدت معارك شرسة بين القبائل والميليشيات، ووفقا للمصادر، فقد تم قتل أحد أبرز قيادات جبهة الجوبة في صفوف ميليشيات الحوثي المدعو بشير أحمد، والقيادي الحوثي المدعو "محمد أبوطالب".

وأشارت المصادر إلى أن قبائل خولان في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، منعت مرور تعزيزات الحوثيين تجاه "وادي ذنة وجبهات الزور والبلق".

وفي جبهة مديريتي "الجوبة – حريب"، تواصلت المعارك العنيفة في التباب الجبلية المطلة على "معسكر الخشينة، ومفرق ام ريش"، وصولا إلى منطقة "نصير، وملعاء" الواقعة بين المديريتين.

وتجددت المواجهات في جبهات مديرية رحبة، جنوب مأرب، وشملت مناطق "حيد آل أحمد، ورحوم، وأطراف بقثة"، تمكنت خلالها القبائل ووحدات من الجيش اليمني من تكبيد الميليشيات خسائر كبيرة في صفوف عناصرها، فضلا عن تدمير 10 آليات قتالية.

واستهدفت مقاتلات التحالف مواقع وتعزيزات حوثية في محيط مدينة الحزم عاصمة الجوف، وشرق بير المرازيق، ومعسكر اللبنات، وتبة بجاش، ما خلف قتلى وجرحى وتدمير آليات حوثية عدة.

وفي الحديدة، أفشلت القوات المشتركة محاولة تسلل لعناصر حوثية في ثلاث جبهات، وكبدتها قتلى وجرحى، وفقا للإعلام العسكري للقوات المشتركة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news