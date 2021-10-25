السودان: أمريكا قلقة من سيطرة الجيش.. وحمدوك يطالب الشعب باحتلال الشارع

المصدر: رويترز

عبر المبعوث الأمريكي الخاص عن قلق بالغ بشأن تقارير الانقلاب العسكري في السودان.

وقال إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ جراء تقارير عن سيطرة الجيش على مقاليد الأمور في الخرطوم.

من جهتها أعلنت وزارة الإعلام السودانية أن القوات العسكرية المشتركة التي تحتجز رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك داخل منزله تمارس عليه ضغوطا لإصدار بيان مؤيد «للانقلاب»

وأضافت الوزارة أن رئيس الوزراء السوداني حمدوك طلب في رسالة من مقر إقامته الجبرية من السودانيين التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم.

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