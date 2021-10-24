زلزال بقوة 5ر6 درجة يضرب تايوان

المصدر: د ب ا

هز زلزال قوي بلغت شدته 5ر6 درجة تايوان اليوم الأحد، ما تسبب في حالة من الهلع بين السكان الذين هرعوا إلى الشوارع بعد أن بدأت المباني في التأرجح.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية بالجزيرة، فقد وقع الزلزال عند الساعة الواحدة و11 دقيقة من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (0511 بتوقيت جرينتش) على عمق 8ر66 كيلومتر.

وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال كان على بعد 7ر22 كيلومتر جنوب مقاطعة ييلان شرقي تايوان، وشعر به السكان في أنحاء الجزيرة.

وأوضحت الهيئة أن الزلزال الأول أعقبته هزة بقوة 4ر5 درجة على مقياس ريختر.

وفي العاصمة التايوانية تايبيه، أدى الزلزال إلى تعليق خدمة النقل الجماعي السريع بالمدينة. وسُمعت أصوات صافرات سيارات الإسعاف تدوّي في المدينة.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار خطيرة.

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