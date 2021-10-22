سبعة قتلى وتسعة مفقودين في حريق مصنع في روسيا

المصدر: أ ف ب

قتل سبعة أشخاص وفقد تسعة آخرون في حريق مصنع لإنتاج متفجرات للاستخدام المدني في منطقة ريازان في وسط روسيا، كما أعلنت وزارة الحالات الطارئة الروسية الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان إن «حريقا اندلع بعد عملية تقنية»، موضحة أن «سبعة أشخاص قتلوا ونقل واحد إلى المستشفى وما زال مصير تسعة آخرين غير معروف».

ووقع الحادث في مصنع «إلاستيك» لتصنيع المتفجرات الصناعية المعدة للاستخدام المدني، بحسب المصدر نفسه.

وقد أرسل أكثر من 170 مسعفا الى مكان الحادث للسيطرة على الحريق.

وأضافت الوزارة «ليس هناك ما يشكل تهديدا لسكان» البلدات المجاورة.

ونجم الحريق عن «انتهاك للعمليات التكنولوجية ومعايير السلامة»، وفق ما نقلت وكالة إنترفاكس عن مصدر أمني.

وتعتبر الحكومة الروسية ذلك المصنع «شركة إستراتيجية» وتنتمي، وفقا لموقع الشركة الإلكتروني، إلى مجموعة «روستيك» الحكومية التي تضم شركات تزود منتجات صناعية ومتقدمة للقطاعين المدني والعسكري.

والانفجارات والحرائق العرضية والقاتلة أمر شائع في روسيا بسبب البنية التحتية المتداعية التي تعود بمعظمها إلى الحقبة السوفياتية، أو عدم الامتثال لمعايير السلامة.

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