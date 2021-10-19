كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة باتجاه بحر اليابان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن جيش كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة الهوية في بحر اليابان، فيما يعد ضمن سلسلة الاختبارات التي أطلقتها بيونغ يانغ خلال الأسابيع الأخيرة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الشمالية بيانا قالت فيه إن القذيفة أطلقت في البحر شرقي شبه الجزيرة الكورية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وفي وقت لاحق، أطلق خفر السواحل الياباني إنذارا للسفن، بأن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة التي يمكن أن تكون صاروخا بالستيا، حسبما نقلت وكالة كيودو اليابانية.

يأتي ذلك بعد أسبوع من صدور بيان لمستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، شدد فيه على ضرورة أن تحجم كوريا الشمالية عن "الأفعال التصعيدية وعلى الدعم الأميركي للحوار والتعاون بين الكوريتين".

وفي وقت سابق، صرح زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قال، بأن تطوير الأسلحة ضروري لمواجهة السياسات الأمريكية العدائية والحشد العسكري الكوري الجنوبي، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وأفاد تقرير أصدرته وكالة الأنباء المركزية الكورية بان كيم قال في كلمة ألقاها في معرض التطوير الدفاعي، إن بيونغيانغ تزيد من قوتها العسكرية دفاعا عن النفس وليس لشن حرب.

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