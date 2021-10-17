عمليات نوعية للجيش اليمني ضد الحوثيين في مأرب وغارات للتحالف في 3 محافظات

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

نفذت قوات الجيش اليمني والقبائل مسنودين بالتحالف العربي، هجمات نوعية على مواقع ميليشيات الحوثي في جبهة نجد المجمعة بين مديريتي رحبة وجبل مراد، في عملية عسكرية وصفت بالنوعية، أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

وأكدت مصادر ميدانية، انه بعد صد الميليشيات في نجد المجمعة، حاولت شن هجمات أخرى باتجاه حيد آل احمد، لكنها تلقت ضربات موجعة من قبل القوات والقبائل المرابطة بالمنطقة، إلى جانب ضربات جوية من مقاتلات التحالف العربي، أدت لتدمير آليات ومصرع عناصر حوثية.

في الأثناء شهدت مناطق جبل البديع، والمتنة، والمسيل، والقدير، في محيط منطقة واسط بجبهة الجوبة معارك طاحنة بين الجانبين، تلقت فيها الميليشيات خسائر كبيرة، خاصة وان المنطقة وصلتها تعزيزات كبيرة من القوات الحكومية خلال الساعات الماضية.

وفي جبهة العبدية جنوب مأرب أيضا، أكدت مصادر محلية قيام ميليشيات الحوثي باقتحام قريتين في المديرية، وقامت بعمليات تنكيل بسكانها، حيث قامت بقتل الجرحى ممن حاربوها، واختطاف الأطفال، وتفجير المنازل، في عمليات إبادة جماعية لسكان القريتين وست قرى سابقة ليرتفع عدد القرى التي تم تدميرها وإبادة أهلها إلى ثمان قرى.

وكانت الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث قتل 186 حوثيا، ليرتفع عدد القتلى في جميع جبهات جنوب وغرب مأرب إلى 363 قتيلا حوثيا، فيما الجرحى والأسرى بالعشرات، وفقا لمصادر عسكرية في الشرعية.

وأشارت المصادر إلى أن ثلاثة من قيادات الحوثي الميدانيين لقوا مصرعهم، فيما تم تدمير 40 آلية قتالية.

من جهة أخرى، أكدت مصادر امنيه في مأرب قيام عناصر مسلحة تابعة لحزب الإصلاح، بشن هجوم على نقطة امنيه في منطقة مختم على الخط الدولي شمال مأرب، ما أدى لمقتل ثلاثة جنود وإصابة اثنين آخرين.

من جهة أخرى، أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

وكانت مقاتلات التحالف دمرت مخزن أسلحة وصف بالنوعي والاستراتيجي للحوثيين في جبهة الكسارة غرب مأرب، فجر اليوم، حيث استمر تطاير المقذوفات منه لأكثر من ساعة، كما نفذت مقاتلات التحالف عملية عسكرية نوعية فجر اليوم، في معسكر اللبنات شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، أدت لتدمير مخزن أسلحة نوعي تابع للحوثيين، ما خلف انفجارات ضخمة.

كما استهدفت مقاتلات التحالف مواقع ومقرا لقيادات الحوثية بين مديريتي حيدان والظاهر في محافظة صعدة، فضلا عن تدمير المقر وآليات قتالية كانت في المواقع المستهدفة.

وفي تعز، أسقطت قوات الجيش والمقاومة، طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي كانت متجهة إلى مواقع للجيش بمفرق الشراجة التابع لمديرية جبل حبشي غرب المحافظة.

وفي الحديدة، أحبطت القوات المشتركة هجوما ومحاولات تسلل لميليشيات الحوثي باتجاه مديرية التحيتا الاستراتيجية في جنوب المحافظة، وأوقعت في صفوف الحوثيين خسائر كبيرة.



وفي أبين جنوب اليمن، أحبطت القوات الجنوبية عملية إرهابية في المحافظة، وتمكنت من القبض على خلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية، وفقا لمصدر امني، مشيرا إلى انه تم دهم وكر خلية في قرية الكمع بمديرية الوضيع شرق المحافظة وتم اعتقال سبعة إرهابيين وبحوزتهم كمية من الأسلحة والمتفجرات.

وفي حضرموت، كشف محافظ المحافظة اللواء فرج البحسني، أن قواته الأمنية، أحبطت مخططا إرهابيا لتدمير منشآت حيوية بينها البنك المركزي. وقال في تصريحات صحافية، إن الأجهزة الاستخباراتية والأمنية القت القبض على خلية إرهابية مكونة من خمسة عناصر يقودهم قيادي إرهابي من الصف الأول، وانه أدلى بمعلومات خطيرة، وكشف عن مخططات لتدمير منشآت حيوية ومهمة مثل البنك المركزي ومقر الأمن والشرطة واستهداف قواعد عسكرية ومقر السلطة المحلية.

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