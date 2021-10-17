انفجار إطارات طائرة ركاب مصرية أثناء هبوطها في مطار برومانيا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

انفجرت إطارات طائرة ركاب تابعة لشركة «فلاي إيجيبت» المصرية قادمة من الغردقة، لدى هبوطها في مطار كلوج نابوكا الدولي برومانيا، ما أدى إلى اندلاع النيران في الجزء الخلفي من جهاز الهبوط.

وأوضحت مصادر أن «قائد الطائرة فوجئ بانفجار الإطارات أثناء الهبوط وتمكن من الحفاظ على مسار الطائرة قدر الإمكان، وأن الخسائر شملت إصابة إطارات الطائرة فقط، وتم إغلاق المدرج لسحب الطائرة للصيانة وتعطيل المطار لمدة 3 ساعات».

وأعلن مدير المطار ديفيد تشيسيو، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الطائرة كانت تقل 113 راكبا، وأن الإطارات الأربعة في جهاز الهبوط الخلفي تحطمت.

وأشار إلى أن السبب المحتمل قد يكون هبوطا سريعا للغاية، لكن الفحوصات التي سيتم إجراؤها من قبل متخصصين ستؤكد ذلك أو تنفيه.

ووفقا لمفتشية حالات الطوارئ، هبطت الطائرة على مدرج مطار كلوج نابوكا الدولي والنيران مشتعلة في الجزء الخلفي لجهاز الهبوط.

وقالت المفتشية: تم إخماد الحريق من قبل وحدة حماية أمن الدولة. وجرى نشر قوات من وحدة دعم الأمن في كلوج. وتم إجلاء جميع الركاب بشكل طبيعي. ولم يحتاج أحد إلى رعاية طبية.

من جهته أمر رئيس سلطة الطيران المدني في مصر أشرف نوير، بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث.

وقال مصدر بالطيران المدني المصري إنه «تم السماح للطائرة بالإقلاع من رومانيا دون ركاب، عقب إجراء عملية الإصلاح، والتأكد من توافر السلامة الجوية، كما تم التحفظ على أوراق الطائرة التي تشمل عمليات الصيانة الدورية واليومية، ووجود أي عيوب سابقة بها، فضلا عن مناقشة قائد الطائرة في الحادثة».

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