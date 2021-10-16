قوات الشرعية اليمنية تكبد ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في مأرب والجوف

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أكدت مصادر عسكرية يمنية في محافظة مأرب، تمكن قوات الجيش والقبائل مسنودين بالتحالف العربي، من إفشال خطط ميليشيات الحوثي في اقتحام مديرية العبدية المحاصرة، وتمكنت من إحباط هجمات حوثية من ثلاثة محاور باتجاه مركز المديرية.

وكانت الميليشيات روجت خلال اليومين الماضيين أنها اقتحمت المديرية، إلا أن مصادر قبلية من داخل العبدية، أكدت استمرار القتال ضد الميليشيات الحوثية في مناطق عدة، وان المحاولة الحوثية كانت في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية فقط، وهي مناطق مفتوحة تستهدفها مقاتلات التحالف بغارات جوية منذ أيام.

وذكرت المصادر، أن الميليشيات تلقت ضربات موجعة من قبل مقاتلات التحالف خلال الساعات القليلة الماضية، أدت لتدمير آليات ومصرع العديد من عناصرها، وأفشلت خططها في اقتحام مركز المديرية.

وفي جبهة الكسارة بمديرية صرواح غرب مأرب، واصلت قوات الجيش والقبائل، شن هجماتها على مواقع الميليشيات في المنطقة لليوم الثاني على التوالي، حيث تحاول الميليشيات التقدم نحو منطقة الطلعة الحمراء الاستراتيجية في المنطقة من اجل الوصول إلى وادي نخلا ومنطقة جبال البلق.

واستهدفت مدفعية الجيش اليمني تعزيزات للميليشيات الحوثية تضم آليات قتالية ثقيلة كانت متجهة من صرواح باتجاه جبهتي الكسارة والمشجح، ما خلف قتلى وجرحى في صفوف عناصرها.

من جانبها شنت مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات المركزة، استهدف تعزيزات لميليشيات الحوثي وكبدها خسائر في الأرواح والعتاد، خاصة في جبهة الكسارة، التي تشهد معارك عنيفة بين الجانبين.

من جهة أخرى، تمكنت الدفاعات الجوية للتحالف العربي من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات تجاه منطقة جازان جنوب المملكة العربية السعودية، وفقا للتحالف العربي، مؤكدا استمرار اتخاذ الإجراءات لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتناسب مع القانون الدولي الإنساني.

وفي الجوف المجاورة لمأرب من الجهة الشمالية الشرقية، نفذت قوات المنطقة العسكرية السادسة مسنودة بقبائل المحافظة، هجمات نوعية ضد مواقع الميليشيات في إطار مدينة الحزم عاصمة المحافظة لليوم الثاني على التوالي، وكبدتها خسائر كبيرة.

وفي لحج، صدت القوات المشتركة والجنوبية هجمات حوثية باتجاه منطقة طور الباحة شمال المحافظة، حيث حاولت الميليشيات التسلل عبر الطريق الرابط بين تعز ولحج والعاصمة عدن، من جهة الضباب والهجمة والعذير، إلا أنها فشلت نتيجة رصد تحركاتها مسبقا من قبل المشتركة والجنوبية في تلك المناطق.

وفي الحديدة، أفشلت القوات المشتركة محاولة تسلل لعناصر حوثية في قطاع التحيتا، وحيس جنوب المحافظة، وكبدتها خسائر كبيرة، كما دكت أوكار ومرابض مدفعية حوثية في شرق مدينة الحديدة.

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