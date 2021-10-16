«الشعبة الإماراتية» تشارك في جلسة للبرلمان العربي

المصدر: القاهرة - وام

شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في جلسة البرلمان العربي الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بجمهورية مصر العربية.

وقال سعادة محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة نائب رئيس البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، أن جلسة البرلمان العربي التي عقدت بحضور رئيس مجلس الشورى اليمني ألقت الضوء على أبرز القضايا العربية، حيث صدر عنها العديد من القرارات الهامة في مختلف قضايا الدول العربية فضلا عن تطورات قضية سد النهضة والأمن المائي لمصر والسودان.

وبدورها أوضحت سعادة ناعمة الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس نائب رئيس المجموعة عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، أن جلسة اليوم اعتمدت التقرير المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والذي تناول أبرز ما ناقشته من موضوعات، ومن ضمنها جهود الدول العربية في مكافحة فيروس كورونا المستجد والتحديات التي واجهتها على المستوى الصحي والاقتصادي وسبل التعافي والعودة للحياة الطبيعة، وأكد التقرير أن أهم خطوات مواجهة هذه الجائحة وتداعياتها هو التوزيع العادل والشامل للقاحات، مشيرة إلى أهمية دور البرلمانات الوطنية في هذا الشأن من خلال اختصاصاتها التشريعية والرقابية.

ومن ناحيته أكد سعادة أحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، أهمية جلسة البرلمان العربي التي اعتمدت تقرير الحالة الاقتصادية في العالم العربي للعام 2020، وناقشت مشروع موازنة البرلمان العربي للعام 2021- 2022، واطلعت على مشروع خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

من جانبها ذكرت سعادة شذى النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، أن جلسة البرلمان العربي اليوم ثمنت انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذلك إعداد مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وناقشت التقرير الذي يرصد التطور البارز الذي حققته الدول العربية في مجال حقوق الإنسان.

وأوضحت أن الجلسة ناقشت تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بشأن خطة عملها لدور الانعقاد الثاني، كما ناقشت مذكرة بشأن إعداد رؤية عربية لمواجهة تغير المناخ وتأثيره على حقوق الإنسان في الوطن العربي.

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