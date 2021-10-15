وزير الخارجية السعودي: أنشطة إيران النووية خطر بالغ على المنطقة

المصدر: واشنطن - رويترز

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الجمعة إن إيران تسرع من أنشطتها النووية وتُدخل المنطقة في مرحلة بالغة الخطورة، وسط جهود لإعادة طهران إلى الاتفاق النووي الموفع عام 2015.

وعقد الأمير فيصل مؤتمرا صحفيا في واشنطن أثناء زيارته للولايات المتحدة، تحدث فيه عن الكثير من القضايا بما في ذلك التطورات الإقليمية.

وقال الأمير إن المحادثات بين السعودية وإيران كانت «ودية» لكنها لم تحقق تقدما ملموسا.

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