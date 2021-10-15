قوات الشرعية اليمنية تكبد ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في مأرب

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أفادت مصادر ميدانية يمنية، باحتدام المعارك في جبهات العبدية والجوبة جنوب محافظة مأرب اليوم الخميس، مشيرة إلى أن المعارك توسعت وشملت مناطق جديدة، في ظل تلقي الميليشيات الحوثية لضربات موجعة من قبل مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية.

وأكدت المصادر، تمكن الجيش والقبائل وبمساندة كبيرة من مقاتلات التحالف من استعادة جبل خرفان جنوب العبدية، والذي كانت تتمركز فيه ميليشيات الحوثي وتقصف المديرية بالصواريخ والطائرات المسيرة منه، في عملية التفاف نوعية أدت لمصرع وإصابة العديد من الحوثيين.

وذكرت المصادر، أن المعارك بين الجانبين تدور حاليا في مناطق بمحيط ماهلية ومن جهة حريب، في وادي الوعل، ورمضة، وان الميليشيات تلقت ضربات موجعة من مقاتلات التحالف التي استمرت بشن الغارات المركزة والمساندة في فك الحصار عن المديرية.

من جهته، أكد التحالف العربي، مقتل أكثر من 100 حوثي، وتدمير 12 آلية قتالية تابعة للميليشيات في عمليات نوعية لقوات التحالف بمديرية العبدية خلال الساعات القليلة الماضية.

وذكرت مصادر محلية في العبدية، أن غارات التحالف دمرت منصة إطلاق صواريخ باليستية ومرابض طائرات مسيرة كانت تستخدمها الميليشيات في قصف المديرية، فيما تم تدمير آليات قتالية حوثية كانت مرابطة في محيط المديرية منذ أيام في عمليات جوية نوعية.

وأوضحت المصادر، أن الغارات الأخيرة للتحالف أدت إلى مصرع القيادي الحوثي أبو صالح المداني، نائب رئيس أركان عناصر الحوثي، مع مرافقيه، حيث تم استهداف موكبه خلال زيارته للعبدية مساء أمس.

وفي الجوبة، لقي 82 حوثيا مصرعهم في عملية التفاف وكمائن لقوات الجيش والقبائل في منطقة ملعاء، خلال الساعات القليلة الماضية، وفقا لمصادر ميدانية.

وكانت الميليشيات شيعت في صنعاء امس، 70 من قتلاها الذين سقطوا في جبهات جنوب مأرب، بينهم 43 قيادياً.

وفي جبل مراد جنوب مأرب، اكدت مصادر قبلية تمكنها من إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه تجمع لقيادات عسكرية يمنية برئاسة وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي اثناء تواجده في المديرية لتفقد الجبهات.

وفي جبهات غرب مأرب، تواصلت المعارك بين الجانبين في جبهات المشجح والكسارة حيث تم تنفيذ هجوم معاكس على مواقع حوثية في المشجح وتكبيدها خسائر كبيرة، كما تم تنفيذ كمين ضد الحوثيين في الكسارة ما اسفر عن مصرع عناصر حوثية وغنيمة أسلحتهم.

وفي الجوف، نفذت قوات الجيش اليمني مسنودة بالقبائل ومقاتلات التحالف العربي، فجر اليوم، عملية عسكرية واسعة ضد ميليشيات الحوثي في محافظة الجوف، وفقا لمصادر ميدانية، مؤكدة قيام القوات والقبائل بشن هجوم مباغت على مواقع الميليشيات شرق مديرية الحزم عاصمة المحافظة وكبدتها خسائر كبيرة.

وأفادت المصادر، بان مدفعية الجيش والقبائل دكت لأول مرة منذ اشهر مواقع حوثية في مركز مدينة الحزم، بعد وصولها إلى تخوم المدينة خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى أن المعارك ما زالت مستمرة وان الحوثيين تكبدوا خسائر كبيرة في صفوف عناصرها وآلياتها القتالية.

وفي الحديدة، واصلت ميليشيات الحوثي قصف الأحياء والمناطق المدينة في مدينة الحديدة، وجنوبها، ما دفع العديد من الأسر إلى النزوح من حي منظر بمديرية الحوك هربًا من قصف الميليشيات الحوثية على منازلهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news