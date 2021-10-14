الجيش النيجيري يؤكد موت زعيم «داعش» في غرب إفريقيا

المصدر: أبوجا (نيجيريا) - أ ف ب

أعلن الجيش النيجيري، اليوم الخميس، وفاة زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي في غرب إفريقيا أبو مصعب البرناوي.

وقال رئيس هيئة أركان الدفاع الجنرال لاكي إيرابور، للصحافيين: «يمكنني أن أؤكد لكم رسميا أن البرناوي ميت؛ الأمر بهذه البساطة، إنه ميت وسيبقى ميتا»، دون أن يقدم أي تفاصيل عن تاريخ وكيفية وفاته، بينما لم يصدر التنظيم أي تأكيد.

والبرناوي نجل مؤسس جماعة «بوكو حرام»، التي تخوض تمرّدا مسلحا في شمال شرق نيجيريا منذ عام 2009.

وبرز البرناوي إلى الواجهة بعد انفصاله عن «بوكو حرام» سنة 2016 إثر خلافات مع زعيم الجماعة أبو بكر شكوي الذي توفي في وقت سابق من العام خلال معارك داخلية بين الفصيلين.

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