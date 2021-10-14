الكويت: دوريات على مدار الساعة لمنع تكرار محاولات الانتحار على جسر جابر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قررت وزارة الداخلية الكويتية اتخاذ إجراءات أمنية عاجلة لمنع تكرار حوادث الانتحار على جسر جابر، وذلك بعد تكرارها بصورة ملفتة خلال الفترة الأخيرة، حيث أقدم وافدان من الجنسية المصرية والهندية على الانتحار خلال أقل من 24 ساعة، لكن العناية الإلهية أنقذتهما.

وقالت مصادر رفيعه حسب «القبس»: إن أبرز تلك الإجراءات تتمثل في وضع دوريات جوالة على مدار الساعة، بالتعاون والتنسيق بين قطاعي الأمن العام والنجدة لفرض حالة من الانضباط، وتوقيف المشتبه فيهم.

وأضافت المصادر أن الإبعاد مصير جميع الوافدين الذين يقدمون على تلك الخطوة، مشددة على أن تعليمات واضحة وصريحة صدرت لرجال الأمن بالتعامل بكل حزم وعدم تهاون مع تلك القضايا.

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