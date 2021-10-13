السجن لـ32 متهماً في محاولة اغتيال السيسي

المصدر: القاهرة - أ ف ب

أيدت محكمة عسكرية مصرية، حكم السجن 25 عاماً في حق 32 متهما دينوا بتهمة "تكوين خلايا إرهابية من بين جرائمها محاولة اغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي".

وكانت محكمة الجنايات العسكرية أصدرت في يونيو 2019 أحكامها بالسجن المؤبد في حق المتهمين في القضية التي عُرفت إعلاميا باسم "محاول اغتيال السيسي".

وشملت القضية أكثر من 290 متهما أحيلوا في نوفمبر 2016 إلى المحكمة العسكرية، على خلفية توجيه النيابة اتهامات لهم بتكوين "خلايا إرهابية" تتبع تنظيم "داعش" الإرهابي.

وشملت أحكام محكمة الجنايات العسكرية في 2019، معاقبة 264 متهما بالسجن مدداً تراوح بين 3 أعوام و15 عاماً.

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