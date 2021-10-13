بدء عملية فك الحصار عن العبدية والجوبة في مأرب

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

بدأت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وقوات الجيش اليمني مسنودة بالقبائل، بدء عملية فك الحصار عن العبدية والجوبة في جنوب محافظة مأرب، مع إغلاق جميع المنافذ المؤدية والقادمة إلى مركز المحافظة.

ودعت وزارة الدفاع اليمنية جميع المدنيين إلى عدم الاقتراب أو المرور في طريق "مأرب – الجوبة – حريب – البيضاء" كونها منطقة عمليات عسكرية، فيما أكد التحالف العربي دعم ومساندة عمليات وإجراءات الجيش اليمني لحماية المدنيين في العبدية.

وأشار التحالف إلى أن كافة العمليات العسكرية للتحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان التحالف العربي أعلن، اليوم الأربعاء، عن تدمير زورقين مفخخين يتبعان الميليشيات الحوثية وإحباط تنفيذ هجوم وشيك. وأكد التحالف أن الميليشيات الحوثية تواصل تهديد خطوط الملاحة والتجارة في باب المندب وجنوب البحر الأحمر في انتهاك لاتفاق ستوكهولم بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة.

وسقط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات الحوثية خلال المعارك بمحيط الجوبة والعبدية، كما تم أسر 100 آخرين من عناصر الميليشيات.

وفي الجوف، دكت مقاتلات التحالف مواقع لميليشيات الحوثي منها مخزن أسلحة في معسكر اللبنات بمديرية الحزم عاصمة المحافظة، كما استهدفت تجمعات للميليشيات في منطقة بئر المرازيق بمديرية خب والشعف، ما خلف قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات قتالية وأخرى تستخدم في بناء تحصينات وحفر خنادق.

وفي البيضاء، استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات حوثية في مديرية السوادية كانت في طريقها نحو جبهات مأرب، ما خلف قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

وفي الضالع، أقدمت الميليشيات على قصف قرى سكنية في شمال منطقة مريس بصاروخ باليستي ما خلف انفجار كبير في المنطقة.

وفي الحديدة، صدت القوات المشتركة هجوما واسعا لميليشيات الحوثي باتجاه مناطق التماس في تخوم مديرية حيس جنوب المحافظة، كما نفذت الميليشيات عملية تجسس واسعة عبر 15 طائرة مسيرة فوق منطقتي الفازة والجبلية الساحليتين والتابعتين لمديرية التحيتا، وتم التصدي لها من الدفاع الجوي التابع للقوات المشتركة وإجبارها على الفرار من سماء المنطقة.

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