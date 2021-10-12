قوات الشرعية اليمنية تستعيد مواقع استراتيجية جنوب مأرب

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أكدت مصادر ميدانية يمنية، اشتداد المعارك في محيط مدينة مأرب، بين قوات الجيش اليمني والقبائل من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، اليوم، فيما تمكنت القوات الحكومية والقبائل مسنودين بالتحالف العربي من استعادة مواقع استراتيجية جنوب المحافظة، ومع استمرار المعارك في جبهات الجوف، تمكن التحالف العربي من اعتراض وتدمير مسيرة حوثية أطلقت باتجاه جنوب المملكة العربية السعودية.

وذكرت مصادر ميدانية في محافظة مأرب، أن المعارك مع ميليشيات الحوثي، توسعت في عدة جبهات جنوب وغرب وشمال غرب المحافظة، وان هناك تقدمات نوعية تحققها قوات الجيش والقبائل بمساندة كبيرة من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وأكدت المصادر، استعادة مواقع الروضة والقاهر، وجنوب مديرية الجوبة، فضلا عن استعادة مواقع القوبيل والزاحم، وحرة، إلى جانب السيطرة على أجزاء كبيرة من الطريق الرابط بين الجوبة وحريب.

وكانت معارك الساعات القليلة الماضية في محيط مأرب خلفت 37 قتيلا حوثيا، وعددا كبيرا من الجرحى، فضلا عن أسر 80 حوثيا في عمليات استدراج نوعية، ليرتفع قتلى الحوثي خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 128 قتيلا وفقا لاحصائية رسمية للجيش اليمني، بينهم قيادات ميدانية بارزة.

من جانبه قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، انه نفذ 33 عملية تدميرية لآليات قتالية حوثية في محيط العبدية بجنوب مأرب، فيما نفذت مقاتلات التحالف 50 غارة جوية في اقل من 24 ساعة على مناطق عدة بين مديريات الجوبة والعبدية وحريب جنوب مأرب، محققة إصابات مباشرة ومخلفة قتلى وجرحى وتدمير آليات قتالية حوثية.

ودفعت غارات التحالف ميليشيات الحوثي إلى إطلاق طائرة مسيرة مفخخة تجاه منطقة خميس مشيط جنوب المملكة العربية السعودية، تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها، وفقا لبيان للتحالف العربي اليوم.

وفي الجبهات الغربية لمحافظة مأرب، تواصلت المعارك والعمليات القتالية بين الجانبين في جبهات الزور والكسارة والمشجح، تم فيها إفشال هجمات ومحاولات تسلل لعناصر حوثية باتجاه مواقع الجيش والقبائل في تلك المناطق.

وذكرت مصادر ميدانية، انه تم تكبيد الحوثيين 17 قتيلا في كمين تم نصبه لمجاميع حوثية في جبهة الكسارة.

وفي الجوف، استهدفت مقاتلات التحالف اجتماع لقيادات ميدانية حوثية في منطقة الشهلا بصحراء مديرية خب والشعف، ما خلف قتلى وجرحى في صفوف القيادات الحوثية، كما استهدفت مواقع وتعزيزات حوثية في، قرن بن بجاش في ذات المديرية ما خلف قتلى وجرحى ودمرت آليات قتالية حوثية.

وفي صعدة، قصفت قوات الجيش اليمني موقعا حوثيا في منطقة الرقو بمديرية منبه، ما خلف قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة أفارقة يتم تجميعهم بالموقع.

من جانبها قصفت مقاتلات التحالف موقعا قتاليا حوثية في مديرية الظاهر، وآخر في منطقة الفرع بمديرية كتاف، ما خلف قتلى وجرحى ودمرت آليات قتالية حوثية.

وفي الحديدة، أفشلت القوات المشتركة محاولات تسلل وتحركات حوثية في اربع جبهات داخل مدينة الحديدة، وكبدتها خسائر كبيرة.

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