مقتل جندي عراقي في إطلاق نار بالخطأ قرب مركز انتخابي في ديالى

المصدر: بغداد - د ب أ

أفادت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الأحد بمقتل جندي وإصابة آخر جراء إطلاق الرصاص بطريق الخطأ أمام مركز انتخابي بمحافظة ديالي شمال شرق بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحافي اليوم، إن جنديا أطلق النار من بندقيته بطريق الخطأ مما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخر من قاطع حمرين بالفرقة الأولى ضمن طوق حماية مركز انتخابي في مدرسة المهدي بمحافظة ديالى.

وفتحت المراكز الانتخابية في العراق أبوابها صباح اليوم لاستقبال 23 مليونا و 986 ألفا و741 من الناخبين العراقيين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في بغداد وجميع المدن العراقية بما فيها مدن إقليم كردستان في ظل إجراءات أمنية مشددة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news