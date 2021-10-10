المحكمة الجنائية الدولية تطلب توضيحات بشأن السلطات الممثلة لأفغانستان

المصدر: لاهاي ■ أ.ف.ب

طلبت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة معلومات «موثوقة وحديثة» تتعلق بالسلطات الممثلة لأفغانستان قبل النظر في طلب إعادة فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في هذا البلد. وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأسبوع الماضي، من القضاة الدوليين إعادة فتح تحقيق في أفغانستان يركز على حركة طالبان وتنظيم داعش - ولاية خراسان. وعلقت المحكمة التحقيق في 2020 بعد أن أكدت الحكومة - التي أسقطت الآن - في كابول أنها ستحاول التحقيق في المعلومات نفسها حول جرائم الحرب. وقال خان الأسبوع الماضي إن الوضع في أفغانستان بعد تولي طالبان السلطة يعني أنه لم يعد بإمكانه أن «يتوقع تحقيقات محلية حقيقية وفعالة»، معتبراً أن «تغيير النظام» كان له «انعكاسات عميقة».

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