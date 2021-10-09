إصابة 6 جنود سوريين في ضربات إسرائيلية على ريف حمص

المصدر: بيروت - أ ف ب

استهدفت ضربات جوية إسرائيلية الجمعة مطارا عسكريا في ريف حمص الشرقي في وسط سورية أدت إلى إصابة ستة جنود، على ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وقالت سانا «نفذت إسرائيل عدوانا جويا من اتجاه منطقة التنف برشقات من الصواريخ باتجاه مطار التيفور العسكري في المنطقة الوسطى»، موضحة أن الهجوم أدى إلى «إصابة ستة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية».

من جهته، قال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ مقرا في المملكة المتحدة إن ضربات إسرائيلية استهدفت مستودعات وقاعدة طائرات مسيرة في مطار التيفور العسكري وسط سورية.

وخلال السنوات الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سورية، مستهدفة خصوصا مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news