12 دولة أوروبية تطالب ببناء جدران لمنع الهجرة غير الشرعية

المصدر: نيويورك - د ب أ

حثت 12 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي اليوم التكتل على دفع أموال للدول لبناء جدران لمنع الهجرة غير الشرعية، في خطاب، أرسلته إلى المفوضية الأوروبية،الذراع التنفيذي للتكتل.

طبقا لنص الخطاب،حسب «بلومبرغ» للأنباء، يصف وزراء من دول، من بينها النمسا واليونان والمجر وبولندا، «حاجزا ماديا» بأنه «إجراء حدودي فعال»، يخدم مصلحة الاتحاد الأوروبي، ككل، ليس فقط الدول الأعضاء بالتكتل.

وجاء في الخطاب، الذي تم إرساله إلى كل من نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجاريتيس شيناس، ومفوضة الشؤون الداخلية يلفا جوهانسون،«يجب تمويل هذا الإجراء الشرعي، بشكل إضافي وكاف من ميزانية الاتحاد الأوروبي، كمسألة ذات أولوية».

وكانت ليتوانيا، وهي واحدة من الدول الموقعة على الخطاب، قد قررت بالفعل بناء سياج طوله، 508 كيلومترات(316 ميلا)، على حدودها مع بيلاروس، لوقف موجة غير مسبوقة للمهاجرين، الذين يتدفقون إلى شرق الاتحاد الأوروبي.

كما كشفت لاتفيا المجاورة، التي وقعت أيضا على الخطاب، النقاب عن خطة مماثلة لبناء سياج من الأسلاك الشائكة، طوله 134 كيلومترا على حدودها مع بيلاروس.

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