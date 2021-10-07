مجلس حقوق الإنسان يوافق على تعيين محقق خاص بأفغانستان

المصدر: جنيف - رويترز

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس على تعيين مقرر خاص بأفغانستان للتحقيق في انتهاكات ارتكبتها حركة طالبان وأطراف أخرى في الصراع هناك.

وحصل مشروع القرار المقدم من الاتحاد الأوروبي على موافقة 28 دولة بينما عارضته خمس، منها الصين وباكستان وروسيا، وامتنعت 14 عن التصويت في المجلس الذي يضم 47 دولة عضوا.

وسيبدأ مقرر خاص بأفغانستان عمله في مارس، وسيدعمه خبراء من الأمم المتحدة في التحليل القانوني والطب الشرعي وحقوق المرأة وفقا لمشروع القرار.

وفوض المجلس ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لمراقبة الوضع في أفغانستان حتى مارس.

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