قوات الشرعية تسيطر على مواقع عدة في مأرب

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالقبائل ومقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية من السيطرة على مواقع عدة في مديريتي "حريب ورحبة" في جنوب مأرب.

وأكدت المصادر، السيطرة الكاملة على الطرق والمواقع الحاكمة التي كانت الميليشيات الحوثية تسيطر عليها خلال الأسبوع الماضي، وشنت مقاتلات التحالف هجمات من عدة محاور على مواقع وتمركزات الحوثيين، وتكبدت الميليشيات أكثر من 17 قتيلا، وعدد من الجرحى والأسرى، فضلاً عن تدمير آليات قتالية متنوعة تابعة للميليشيات.

وفي الجبهات الغربية لمأرب، تواصلت معارك الكر والفر والقصف المتبادل في جبهات "الكسارة والمشجح والزور".

وفي الجوف، واصلت قوات الجيش اليمني تقدمها في جبهات الخسف شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة، في ظل تراجع وانهيارات واسعة في صفوف الميليشيات.

وفي تعز، تواصلت المواجهات بين قوات الجيش اليمني والمقاومة من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى في جبهات غرب وشمال غرب المدينة، وامتدت المواجهات إلى وادي صالة، وأكدت مصادر أن قوات الشرعية سيطرت على مباني ومناطق حاكمة بعد معركة مع الحوثيين في ساعات متأخرة من مساء أمس خلفت أكثر من 50 قتيلا وجريحا في صفوف الحوثيين.

وفي صعدة، قصفت مقاتلات التحالف غرفة تحكم وإدارة لميليشيات الحوثي، واقعة على الطريق العام في مديرية شدا، ما خلف مقتل ثلاثة وإصابة 7 من عناصر الميليشيات.

وفي الحديدة، أحبطت مقاتلات التحالف عملية إرهابية لعناصر الحوثي باتجاه الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وقامت بتدمير زوارق مفخخة في منطقة "العرج" بمديرية باجل كانت الميليشيات تعدها لمهاجمة خطوط الملاحة في البحر الأحمر.

وفي التحيتا، أفشلت القوات المشتركة محاولة تسلل لعناصر حوثية ما خلف مصرع 5 وإصابة آخرين من عناصر الحوثي، فيما تم تدمير أوكار وخنادق حوثية مستحدثة بالقرب من مناطق التماس بالمديرية.

وقصفت الميليشيات الحوثية مناطق سكنية بالأسلحة المختلفة والقناصة، وفي حجة قتل مدني وأصيب آخر جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيات الحوثي في مديرية حيران.

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