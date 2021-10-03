إعصار شاهين يتسبب بانهيار جبل على سكن عمالي بمسقط (فيديو)

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفادت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عُمان، اليوم الأحد، بأنها تلقت بلاغا حول انهيار جبل على سكن عمالي في منطقة الرسيل الصناعية بمسقط، جراء تعرض السلطنة لإعصار شاهين.

وأوضحت اللجنة عبر حسابها على «تويتر» أن فريق البحث والإنقاذ توجه إلى موقع الحادث فور ورود البلاغ، حيث تمكن من انتشال جثتين من تحت الأنقاض، فيما يواصل البحث عن ناجين حسب «العربية.نت».

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، حذرت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة من أن سرعة الرياح تُقدر حول مركز الإعصار بـ64 عقدة أي 116 كم في الساعة، وأن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار غير مسبوقة، فيما يبعد مركز الإعصار من 40 إلى60 كم شمال شرق محافظة مسقط.

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