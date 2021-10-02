الأحد والاثنين إجازة رسمية في سلطنة عمان بسبب الأنواء المناخية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قررت ‏سلطنة عمان، منح موظفي الدولة والقطاع الخاص إجازة رسمية غدًا (الأحد)، وبعد غدٍ (الإثنين)، بسبب الأحوال الجوية. واستثني القرار محافظتي ظفار والوسطى.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، نظرا للأنواء المناخية الاستثنائية التي تشهدها السلطنة والتنسيق الذي تم مع اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة وحرصا على سلامة العاملين في القطاعين العام والخاص فقد تقرر أن يكون يوما الأحد والإثنين بتاريخ 3 و 4 أكتوبر 2021م إجازة رسمية للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى والعاملين في منشآت القطاع الخاص، عدا محافظتي ظفار والوسطى.

ويجوز لأصحاب الأعمال بالنسبة للعاملين في منشآت القطاع الخاص تشغيلهم في الأيام المشار إليها إذا اقتضت الضرورة العمل خلال هذه الإجازة، مع مراعاة التقيد بالاحترازات اللازمة واشتراطات الصحة والسلامة المهنية على أن يتم تعويضهم عن تلك الفترة.

وكانت هيئة الأرصاد العمانية حذرت من الإعصار "شاهين" من الدرجة الأولى، والذي تمركز شمال شرق بحر العرب ويبعد مركزه بحوالي 500 كلم عن أقرب نقطة عن سواحل السلطنة (رأس الحد)، حسب تقديرات يوم أمس.

وقالت الهيئة إن الإعصار يتحرك باتجاه سواحل السلطنة الممتدة من محافظة مسقط إلى محافظة شمال الباطنة، حيث من المحتمل عبور (شاهين) مساء الأحد 3 أكتوبر 2021، وتبدأ التأثيرات المباشرة من صباح نفس اليوم وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة وأمطار رعدية غزيرة جدا تتراوح كميتها بين 150 إلى 600 ملم تؤدي إلى فيضانات شديدة للأودية، ويتحول البحر تدريجيا ابتداء من مساء السبت إلى شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم، ويتراوح أقصى ارتفاع له من 8-12 مترًا مع ارتفاع مستوى مياه البحر وتوغلها إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، كما يكون البحر هائج الموج أيضا على بقية سواحل السلطنة ويتراوح ارتفاعه من 3-5 أمتار.

كما حذرت هيئة الطيران المدني العمانية من الإعصار شاهين، وجاء في التنبيه رقم (1) الذي أصدرته:

توضح آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة من تعمق العاصفة المدارية "شاهين" إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى ويتمركز حاليا على دائرة عرض 4 23 درجة شمال وخط طول 63.5 درجة شرقا، ويستمر في حركته نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، ويبعد مركز الإعصار المداري حوالي 500 كم عن محافظة مسقط بينما تبعد أقرب كتلة سحب ركامية 350 كم، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ 64 إلى 82 عقدة (118- 151 كم ساعة).

ومن المحتمل أن يستمر الإعصار المداري في حركته باتجاه سواحل محافظة مسقط إلى محافظة شمال الباطنة، وتهيب هيئة الطيران المدني بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.



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